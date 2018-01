Internautas dedicam metade do tempo online a estudo

Na internet, o conteúdo é que importa. Internautas gastam perto da metade do tempo online lendo notícias ou entretenimento, ultrapassando atividades como envio de e-mails, compras ou buscando informações. Os dados são de um estudo divulgado pela Online Publishers Association nesta segunda-feira, 13. A pesquisa durou cinco anos e foi aplicada pelo instituto Nielsen/NetRatings. Assistir vídeos online ou ler notícias ocupa 37% do tempo dos usuários de internet, contra 35% dedicado ao uso de ferramentas de busca como Google. A abundância de conteúdo e a possibilidade de troca rápida de informações influenciaram o resultado, afirma a pesquisa. Outro fator determinante foi a proliferação de redes sociais como MySpace e Facebook, em que os próprios usuários geram conteúdo. Em termos gerais, o tempo gasto na Web cresceu de 34% em 2003 para 47% em neste ano. O uso de buscadores tomava 3% do tempo há quatro anos e, em 2007, subiu para 5%. Já a parcela gasta com compras em sites como Amazon.com caiu 5 pontos porcentuais em quatro anos, e fechou 2007 com 15% de todo tempo online. O tmepo gasto com e-mails caiu sensivelmente de 46% em 2003 para 33% neste ano. A crescente popularidade de comunicadores instantâneos, como o MSN Messenger, colaborou para a queda no uso de e-mails, afirma o estudo.