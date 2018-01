Internautas desaprovam versão chinesa da Wikipedia A enciclopédia eletrônica do site de buscas chinês Baidu, uma alternativa à Wikipedia (censurada na China), foi duramente criticada pelos internautas chineses, que a acusam de plágio e de fins políticos. "A neutralidade da ´Baidupedia´ não é garantida", reclamou um usuário de um conhecido fórum da internet, o "Luz da Lua". Outros acusaram a Baidu, o sistema de buscas mais usado na China, de seguir cânones ideológicos. Os internautas ameaçam "não usar jamais" a nova ferramenta, que começou a funcionar há menos de dois meses. No Sina.com, o maior portal chinês, outro internauta acusou a Baidu de não só se aproveitar da idéia da Wikipedia, mas também de "copiar conteúdos" da "enciclopédia livre", censurada no país desde 2005. Alguns comentários acusaram a Baidu de ser muito tolerante com a propriedade intelectual, publicando textos sem investigar sua origem. "É um roubo", disse um internauta. Outros destacaram que o nível de informação da "Baidupedia" é muito inferior ao da Wikipedia, "porque a companhia acredita que essa é a maneira de atraiar mais leitores na China". A Baidu Baike, nome oficial da enciclopédia eletrônica chinesa, desde abril tem 300 mil usuários registrados, 5 mil novos verbetes por dia e uma visita a cada dois segundos, segundo a imprensa local. A ferramenta também recebe artigos editados pelos usuários, mas usa "especialistas" que revisam os artigos. O acesso dos estimados 111 milhões de internautas chineses a muitas outras páginas "delicadas" para Pequim, como as das organizações não-governamentais Anistia Internacional, Human Rights Watch e Repórteres sem Fronteiras é proibido.