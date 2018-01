Internautas elegem melhores vídeos no site WeShow

O portal WeShow, que disponibiliza links para vídeos na internet, iniciou uma nova etapa do Prêmio WeShow, uma votação online em mais de 150 categorias na qual os internautas elegem os melhores vídeos postados em sites como YouTube, MySpace, Daily Motion e Metacafe, entre outros. Para votar, basta acessar a página e escolher o seu vídeo preferido entre os dez finalistas de cada canal. Semanalmente, os internautas elegem o vídeo vencedor de cada categoria que, ao final do concurso, irá disputar o prêmio de melhor vídeo do mês. O WeShow estreou oficialmente este mês nos Estados Unidos e além do Brasil já está disponível também no Reino Unido. O projeto - criado por dois pioneiros da internet brasileira, Marcos Wettreich e Bruno Parodi - prevê investimentos de US$ 8 milhões até o final de 2007.