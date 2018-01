Internautas ironizam Henry Sobel em comunidades no Orkut Brasileiro não desiste nunca. E também não perdoa. Nem bem assentou a poeira em cima do episódio da prisão do rabino Henry Sobel, acusado de furtar quatro gravatas em Palm Beach, nos EUA, e já circulavam as primeiras piadas e comunidades fazendo piadas e ironias sobre o caso. Além de comentários irônicos em blogs, que não perderam tempo em se aproveitar da notoriedade de Sobel, 63, o principal foco de piadistas foi, como de costume, o site de relacionamentos Orkut. Lá, uma das comunidades com maior fluxo de membros é a Free Henry Sobel (liberte Henry Sobel), com 98 membros, cujo mote é ´Ele é o nosso Winono Ryder!´ , mencionando episódio em que a atriz Winona Ryder foi flagrada roubando roupas em uma loja, também nos Estados Unidos. O site ainda traz uma enquete com imagens de gravatas e que convida os membros a votarem em qual é a mais bonita. Em outra comunidade, na Henry Sobel Nunca me Enganou (159 membros), a enquete é outra, perguntando "por que o Henry Sobel roubou as gravatas?" Entre as alternativas, respostas como: "ele esqueceu a carteira em casa e ia pagar depois"; "porque ele achou que as gravatas eram de graça"; "por causa da paz entre os povos"; "foi tudo uma armação da Palestina"; "porque ele é judeu"; "um cristão que colocou as gravatas no bolso dele" e "porque as gravatas eram lindas demais". Mas mesmo em meio às piadas, o Orkut também teve espaço para manifestações de solidariedade, em comunidades de desagravo ao rabino e também na comunidade O sotaque do Henry Sobel, que, em sua descrição, esclarece que "existe para fins humorísiticos e pacíficos, portanto qualquer tópico com discussões racistas, anti-semitas e derivados serão execrados" e que tem como base o sotaque característico que o rabino mantém apesar de estar há tanto tempo no Brasil. Ou como a comunidade afirma, "O importantchi eh ter paz!!"