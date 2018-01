Internautas ´só´ visitam seis sites em média É difícil precisar qual é o tamanho da Web, mas, com cerca de 76 milhões de endereços à sua disposição, o internauta médio é mais seleto do que se poderia pensar, restringindo sua visitação a cerca de seis sites em média. Essa é a conclusão de uma pesquisa divulgada hoje no Reino Unido pelo portal de serviços públicos Directgov, e que levou à criação do chamado fenômeno ´supersite´, termo que designa endereços que assumem posição de destaque entre as preferências do usuário em sua navegação na Web. O levantamento pesquisou os hábitos de internautas britânicos e concluiu que aproximadamente metade deles (51%) visitam apenas seis sites em média Entre os entrevistados, 75% consideram que a internet é indispensável para sua vida diária e que 95% entram na internet com uma idéia definida do que querem ver. A partir desse dado, a pesquisa indica que o usuário médio já faz um uso seleto do mundo online, elegendo alguns sites favoritos pela importância que eles têm em suas vidas. O levantamento ainda sugere que apenas um site de finanças, compras, viagens e lazer acabam conquistando a preferência do internauta, facilitando a uma pessoa gerenciar suas experiências no universo digital. A pesquisa revisa a estrutura e a importância de portais como endereços que ´centralizam´ os interesses dos usuários e facilitam a vida do internauta, provendo um leque variado de informações e ferramentas em um único endereço. Filtragem Para René de Paula, diretor de conteúdo da Yahoo Brasil, o comportamento indicado na pesquisa se reflete também em outros mercados, como no Brasil. "A pessoa pode ter mil razões para ficar online mas acaba selecionando os sites de sua preferência", diz. De acordo com ele, o hábito de navegar aleatoriamente é mais comum entre usuários com pouca experiência e que, conforme o usuário vai ficando mais maduro quanto ao uso da Web, acaba estabelecendo uma relevância pessoal a determinados endereços. "Não podemos ignorar o stress do excesso. A pessoa fica mais confortável quando reduz seu nível de opções a um universo mais administrável, selecionando e concentrando seus endereços favoritos de forma a ter um melhor uso do que a internet pode oferecer", explica.