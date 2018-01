Internet brasileira cresce 113% em seis anos Em setembro, o número de usuários ativos de internet residencial atingiu 13,6 milhões de pessoas, número 14% maior que o mesmo período de 2005. A cifra, pare do balanço dos hábitos da Web brasileira feito pela empresa de pesquisas Ibope/NetRatings, mostra que o número de internautas ativos mais que dobrou desde que a companhia começou seu levantamento seis anos atrás, passando de 9,8 milhões de pessoas para 21 milhões. Em relação ao número de internautas residenciais ativos, o crescimento foi ainda maior, 168%, passando de 5,1 milhões de pessoas em setembro de 2000, para os atuais 13,6 milhões de brasileiros. Também chama a atenção o crescimento de mulheres, que em setembro de 2000 representavam cerca de 42% e hoje já se aproximam dos 49% da audiência domiciliar. Além desse grupo, operários, moradores de domicílios com até duas pessoas e homens entre 21 e 24 anos de idade foram destaque de crescimento relativo no último ano. Em relação ao tempo de uso da internet residencial, cada um dos brasileiros citados acima navegou em média 20h27min, 2h57min mais que em setembro de 2005. O Brasil, entre os dez países medidos com a mesma metodologia, permanece na primeira colocação em tempo de uso da internet residencial. Em seguida vêm países como o Japão, com 18h22min, seguido pela França, com 17h43min, e os Estados Unidos, com 17h08min de tempo médio de navegação residencial por pessoa.