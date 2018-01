Internet chinesa pode ultrapassar em breve os EUA A China está a caminho de se tornar o mercado com o maior mundo de usuários de internet, apesar do rígido controle imposto ao uso da Web pelo governo chinês. Segundo uma agência ligada ao Ministério da Informação daquele país, em cerca de dois anos haverá mais chineses do que norte-americanos online (os EUA são o país com maior número de usuários na Web). A projeção se baseia no ritmo de crescimento da internet chinesa, que aumentou 23% entre 2005 e 2006 e hoje conta com cerca de 137 milhões de usuários, ou mais de 10% da população da China com acesso à internet, contra 210 milhões de norte-americanos. Só que a China precisará manter uma taxa de crescimento de usuários na faixa de 24% para alcançar os EUA no prazo de dois anos. E há quem discorde da projeção: um relatório do banco JP Morgan projeta o número de usuários da internet para 2010 em cerca de 190 milhões de pessoas, cifra superior à população brasileira atualmente.