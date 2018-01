INTERNET COMO ALIADA 1. Em 2007, o grupo inglês Radiohead permitiu aos internautas escolher o quanto queriam pagar pelo download se seu novo disco In Rainbows. Como aposta na rede, ainda permitiu que internautas fizessem vídeos e remixes de suas músicas. 2. Cansados de lutar contra vídeos postos por fãs no YouTube, o grupo Monty Phyton criou um canal graça no site. Resultado? As vendas de seus DVDs cresceram 23.000% (sem exagero). 3. Criadas em 2001, as licenças Creative Commons possibilitam aos artistas terem mais controle da liberdade das suas obras, permitindo, por exemplo, que qualquer um baixe se não for para fins comerciais. 4. Ao invés de lutar contra o uso indvido de suas marcas, Doritos, Coca-Cola e Mentos colocaram na mão dos internautas produção de publicidade. O material espalhou-se de forma viral pelo YouTube. 5. Paulo Coelho descobriu que a pirataria é uma forma de divulgação. Ele, inclusive, montou um blog, o www.paulocoelhoblog.com, no qual disponibiliza versões ‘piratas’ de seus livros para baixar. 6. Pirataria? O grupo Teatro Mágico quer mais que as pessoas baixem mesmo. Famosa no circuito alternativo, a banda não tem gravadora e até vende CDs. Entretanto, nos shows, instiga seu público a baixar no site, ‘de graça’. 7. No Pará, tanto a cena tecnobrega, com DJs que fazem festas gigantescas, quanto a banda Calypso não se preocupam com pirataria e distribuem seus CDs para que camelôs copiem e vendam. O dinheiro vem das apresentações ao vivo. 8. O grupo Nine Inch Nails liberou músicas para fãs remixarem, criou um ‘jogo de realidade alternativa’, aderiu ao sistema de pague o quanto (e se) quiser para baixar o CD e foi recordista em vendas na Amazon.