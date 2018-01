INTERNET COMO VILÃ 1. Por processo das gravadoras, o primeiro serviço de troca de arquivos, o Napster, foi fechado em 2001. Mesmo com processos até para internautas, vários serviços semelhantes surgiram depois. 2. Em 2003, Madonna espalhou pelas redes P2P faixas fictícias de seu disco American Life, onde ela falava: ‘Que m... você está fazendo?’ Furiosos, internautas fizeram concurso de remixes com a frase. 3. Com o discurso de ‘processar qualquer um que compartilhe arquivos’, a indústria fonográfica começa em 2003 o cerco a universidades, como o MIT, pedindo informações sobre os alunos que baixavam. 4. Em 2007, a Justiça bloqueou o YouTube no Brasil por conta de um vídeo que mostrava Daniella Cicarelli na praia com o namorado. O site ficou um dia inacessível, mas vídeos ‘piratas’ se espalharam pela web. 5. A indústria fonográfica brasileira acionou em 2008 o Orkut para acabar com comunidades que trocam links para downloads de música. Não deu certo. As comunidades ainda continuam movimentadas. 6. Depois de vários processos em 2006, o site de buscas de torrents PirateBay – o maior do mundo - foi fechado na Suécia. Entretanto, reabriu com um servidor na Holanda. 7. Também em 2006, a Sony obrigou uma loja online chinesa de games, a Lik-Sang, a encerrar suas atividades, por causa da venda de produtos legítimos – e outros nem tanto – fora de seu país de procedência. 8. Uma aposta para burlar a pirataria, a trava de proteção anticópias (DRM) irritou as pessoas. Em muitos casos, não dava para tocar as músicas no PC, como no CD da Marisa Monte. Está caindo em desuso.