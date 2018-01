Internet contra a censura é tema de encontro em Budapeste

A capital húngara recebeu mais de 200 ativistas, jornalistas, blogueiros e colaboradores de um projeto da Universidade de Harvard, com a agência de notícias Reuters e Fundação Knight para promover a comunicação e informação livre, principalmente naqueles lugares onde ocorre censura, informa o jornal El País neste sábado, 28. Durante a manhã, foram discutidos vídeos no site YouTube sobre políticos corruptos, tortura de comissárias egípcias e a morte de várias manifestantes em Túnez, de acordo com o jornal espanhol. Um dos relatos mais interessantes foi o da blogueira queniana Ory Okolloh. Segundo o El País, ela disse que tenta conseguir aumentar o acesso à internet em seu país para que o maior número possível de pessoas saiba o que acontece no Quênia. Para a blogueira, os blogs em seu país não são os mais sofisticados, mas mais necessários que em muitos lugares no mundo. O perigo que ela corre é evidente. "Não gosto de ser conhecida, mas me traz segurança", diz a blogueira, que participou ativamente da cobertura das eleições no Quênia. "Se algo acontecesse comigo, logo saberiam. Esta é minha proteção", completa Ory.