Internet de graça nos aeroportos

A Infraero anunciou ontem a instalação de rede Wi-Fi (sem fio) de acesso gratuito à internet em 12 aeroportos do País a partir de dezembro. O projeto irá custar R$ 1,1 milhão. No próximo ano, mais 20 aeroportos deverão contar com o acesso. Sem estabelecer prazos, a Infraero promete expandir o projeto para todos os 67 terminais administrados por ela. Leia a reportagem completa, e conheça os primeiros aeroportos beneficiados, no caderno Metrópole desta quarta. Mas, você também pode abandonar os fios na hora de acessar a internet em casa. E a boa notícia é que já existem roteadores com configurador automático. Atualmente, mesmo uma instalação manual já não exige grande habilidade do usuário. Além de fácil, esse processo é relativamente barato. Leia aqui. A "moda" da internet sem fio já chegou até a campanha política. A candidata Marta Suplicy (PT), por exemplo, prometeu instalar 3 mil pontos de Wi-Fi, na cidade de São Paulo, ao custo de R$ 64,4 milhões. Mas será que acessar a internet a partir de qualquer ponto da capital paulista, sem fio e gratuitamente, é de fato possível? Descubra a resposta aqui. Aprenda ainda a ficar conectado nas férias a qualquer hora e em qualquer lugar. (http://www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=12610) E quando tudo falhar, saiba como descolar um sinal Wi-Fi gratuito, através do "acesso ninja".