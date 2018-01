Internet decreta fim da piada 'contada', diz pesquisa

A internet está matando a arte de contar piadas e agora o inglês médio apenas se lembra e recicla as mesmas anedotas, afirma uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 28. Até 75% dos consultados pela Loaded Magazine admitem que gastam até uma hora por semana mandando e-mails humorísticos durante o trabalho. E um percentual de apenas 5% afirma que nunca recebeu uma piada por e-mail. Entretanto, 40% dos entrevistados disseram que reciclam as mesmas piadas várias vezes. "É mais fácil apertar o botão 'encaminhar' para repassar uma série de piadas do que contá-las uma por uma", disse Martin Daubney, editor da Loaded Magazine que promove neste ano os prêmios Lafta, para comediantes. "Hoje em dia é muito mais provável você ouvir coisas como 'você viu aquele vídeo no YouTube?' do que 'Havia um inglês, um irlandês e um escocês..."'