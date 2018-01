Internet estará em todos os municípios brasileiros até 2007 Até dezembro do próximo ano, todos os 5.561 municípios brasileiros estarão integrados pela internet, através do programa de inclusão digital Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac). A previsão foi feita pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, durante audiência pública sobre a nova licitação para expansão e modernização do Gesac. Atualmente, o Gesac dispõe de 3.258 pontos de conexão em laboratórios de informática e telecentros espalhados por 2.057 municípios, número que aumentará para cerca de oito mil pontos para abranger todas as cidades do país. O atendimento mensal de quatro milhões de usuários será ampliado para dez milhões de beneficiários, segundo estimativas do Ministério das Comunicações. Expansão ?Estamos redistribuindo os pontos para regiões onde não há nenhuma outra conexão de internet. Nossa proposta de cidades digitais, que está incluída nessa modernização do Gesac, vai levar a conectividade a todos os municípios brasileiros até o final de 2007?, afirmou Hélio Costa, para completar em seguida: ?É um grande passo que se faz neste governo?. No auditório do Ministério das Comunicações, em Brasília, a minuta do edital de licitação para contratação dos serviços de conectividade do programa de inclusão digital também foi apresentada aos interessados para perguntas e comentários. O edital será lançado até 18 de dezembro. O contrato atual, que prevê a instalação de no máximo 4.400 pontos, termina em julho do próximo ano.