Internet Explorer 7 chega a 100 milhões de downloads O Internet Explorer 7, nova versão do navegador da Microsoft, já foi baixado mais de 100 milhões de vezes, segundo dados divulgados pela companhia. O programa ganhou inovações como a navegação por abas e um mecanismo de leitura de canais RSS nativos, além de reforços na segurança do aplicativo. O programa pode ser baixado a partir do site da Microsoft e como uma atualização do navegador, a partir do recurso de atualização do programa.