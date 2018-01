Internet Explorer 7 já tem versão em português A nova versão do navegador da Microsoft, o Internet Explorer 7, já conta com uma versão em português disponível no site da Microsoft. Usuários também podem receber a nova versão por intermédio do recurso de atualização do Windows ou baixado diretamente a partir do site da empresa. O arquivo tem cerca de 14,1 MB, e incorpora novidades como a navegação por abas (várias janelas sobre uma mesma sessão do navegador, economizando recursos de sistema), leitores RSS e um sistema de zoom para imagens e melhorias em segurança. O IE 7 também ganhou versões localizadas em outros idiomas como alemão, árabe, espanhol, finlandês e francês.