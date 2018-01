Internet Explorer corre atrás do prejuízo Apesar de todo o falatório em torno do browser da Fundação Mozilla, o Internet Explorer segue líder absoluto no mercado de navegadores para internet. Atualmente, segundo a Net Applications, o Explorer é usado por 73,01% dos internautas em todo o mundo. O Firefox, por 19,03%. Mas o navegador livre cresce. Há apenas dois anos, ele tinha 11,34%; enquanto o IE, 83,57%. Uma das principais diferenças entre os dois navegadores são justamente os add-ons. Enquanto o Firefox conta com mais de 5 mil opções (todas gratuitas) , o IE ainda engatinha no assunto com pouco menos de 400 add-ons (alguns pagos). Além disso, a instalação dos add-ons é um pouquinho mais complicada. Enquanto, no Firefox, você clica em um botão e reinicia o navegador; no IE, você precisa primeiro salvar o arquivo no HD e depois executá-lo para concluir o processo. Entre os add-ons disponíveis para o Explorer há coincidentemente alguns que fazem sucesso também no Firefox. Entre eles estão o Piclens, o Cooliris Preview e o FoxyTunes, todos citados no texto acima. Outras populares extensões oferecidas no site da Microsoft (http://tinyurl.com/2hmxjt), como o Me.dium, uma espécie de rede social dentro do navegador com chat integrado, e o Stumble Upon, outra rede que, a partir dos seus hábitos de navegação, indica sites que lhe possam interessar, também possuem versão para o Firefox. Já o Fayt, disponível em http://tinyurl.com/o5rno permite a busca de palavras ou expressões enquanto você as digita. Igualzinho ao existente no browser da raposa, e sem a necessidade de add-ons. Sem dúvida, a raposa de fogo da Mozilla está em vantagem. Mas a grande tacada da Microsoft ainda está por vir, trata-se do Internet Explorer 8. Ainda em testes, ele está liberado para download – em inglês – desde março e já foi testado pelo Link. Confira a nossa primeira impressão sobre o software em http://tinyurl.com/5spxtr. Pois é, a guerra dos navegadores parece que está longe de chegar ao fim e a Microsoft não está disposta a abrir mão da sua confortável liderança. B.G. e J.R.