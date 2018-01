Internet, fusão Microsoft/Yahoo e o triste fim do Netscape Em entrevista o pai do Netscape, Marc Andreenssen, fala sobre a importância cada vez maior da internet na vida das pessoas, da possível aquisição do Yahoo! pela Microsoft, publicidade online (mercado que movimentou U$$ 21 bilhões nos EUA, em 2007), entre muitas outras coisas. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste sábado no Estado. O Yahoo!, depois de rejeitar a proposta da Microsoft, lançou nessa semana um novo serviço chamado Buzz buzz.yahoo.com que irá reunir todo o conteúdo mais popular da rede em um mesmo lugar. O mega portal espera, com o novo serviço, aumentar o seu número de visitantes e se fortalecer na briga com o Google. Há 14 anos atrás, Marc Andreenssen, em parceria com Eric Bina, criou o Netscape. O programa que chegou a ser o navegador da web de 90% dos internautas, em meados dos anos 90, chega ao seu fim hoje, com apenas 0,6% do mercado. A AOL, atual proprietária do browser, havia anunciado no final do ano passado a decisão de encerrar as operações desse verdadeiro ícone da rede. Para os órfãos do Netscape, a AOL sugere aderir ao Firefox ou ao Flock. Conheça ainda o Ning www.ning.com, novo projeto de Andreessen, que premite aos pessoas criarem suas próprias redes sociais.