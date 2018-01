Internet Group anuncia acordo com Google A Brasil Telecom informou nesta sexta-feira, 9, que o Internet Group, unidade de internet da empresa que abrange os portais IG, iBEST e BrTurbo, fechou parceria estratégica com o Google. Este último, inicialmente, fornecerá plataforma de e-mail e PSP (homepage personalizada) ao Internet Group. "O Google será também a ferramenta de busca dos portais e irá explorar o segmento de links patrocinados do Internet Group." Atualmente, o Google mantém acordos com outros portais apenas para a ferramenta de busca e links patrocinados. Segundo a companhia, o compartilhamento da tecnologia do Google não reduzirá os investimentos do Internet Group em tecnologia própria. "Haverá a combinação das melhores ferramentas das duas empresas, o que resultará em maior acessibilidade, portabilidade e conectividade para os usuários."