Internet já tem mais de 100 milhões de sites A internet chegou a um novo patamar nesta semana quando o número de sites existentes ultrapassou a casa dos 100 milhões de endereços, num crescimento extraordinário em relação aos 18 mil sites existentes em 1995, início da World Wide Web. O dado foi divulgado pela empresa de pesquisas Netcraft, que acompanha o crescimento das páginas na Web desde 1995. A cifra envolve mais de 100 milhões de domínios (endereços completos como site.com.br), sendo que quase metade deles são sites ativos, ou seja, que têm conteúdo atualizado com freqüência, algo em torno de 47 e 48 milhões de endereços. Evolução Segundo o acompanhamento da britânica Netcraft, entre 1995 e maio de 2004, os internautas já haviam criado 50 milhões de páginas; número que dobrou em apenas 30 meses, chegando aos 100 milhões em outubro deste ano. Segundo as companhias, os países que mais criam sites, pela ordem, são os Estados Unidos, Alemanha, China, Coréia do Sul e Japão. O número, contudo, não leva em consideração os sub-endereços e páginas criadas dentro de grandes portais e o número de páginas internas em serviços de publicação de blogs ou sites pessoais dentro de grandes portais ou sites de comunidades e que é, por todos os meios, impossível de precisar.