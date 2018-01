Internet móvel dá a largada no Brasil

Finalmente começou a disputa pela consolidação da internet móvel no Brasil. Sem muito alarde – por causa do atraso de mais de nove meses em relação à Claro e quase seis meses em relação à Tim –, a Vivo lançou sua rede de terceira geração no último dia 11 e agora todas as grandes operadoras de celular no País já oferecem acesso rápido à web pelo telefone móvel. E a principal estrela dessa revolução, o iPhone 3G, chega nesta semana às lojas. A partir da próxima sexta, 26, será possível comprar legalmente – com mais de um ano de atraso – um iPhone no Brasil. Entretanto, o preço que a Vivo e a Claro cobrarão pelo telefone da Apple ainda era mistério até o fechamento desta edição. Segundo informações não oficiais divulgadas na semana passada, o iPhone 3G custará por volta de R$ 1.500 pela Vivo para quem assinar uma mensalidade de R$ 200. Se confirmado, o alto valor afastará o estudante Pedro Henrique Bentemuller Caldas, de 22 anos. Ele já tem um iPhone desbloqueado e planeja comprar a versão 3G do aparelho, mas somente da próxima vez que viajar ao exterior. "Afinal, nada que é tecnológico é vantajoso comprar no Brasil", diz. As tecnologias de terceira geração permitem transmitir dados e navegar na internet com maior velocidade. Ao mesmo tempo, os celulares ganham interfaces sofisticadas e amigáveis para estimular as pessoas a acessarem a web pelo telefone. Nesta edição, o Link compara os planos das três principais operadoras em São Paulo e mostra quais são os equipamentos de outras marcas que disputarão o mercado de telefones 3G com o iPhone. Prepare-se que o futuro móvel vem aí.