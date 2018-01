Internet no Brasil tem mais de 18 milhões de usuários ativos

O número de usuários residenciais ativos de internet no País(aqueles que acessaram a rede mundial de computadores pelo menos uma vez no mês) ultrapassou 18 milhões de pessoas em junho. Essa é a primeira vez que se atinge tal patamar desde setembro de 2000, quando passaram a ser feitas medições de internet, informa pesquisa o Ibope/NetRating. O número é 0,6% maior do que o verificado em maio. O total de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente (casa, trabalho, escolas, universidades e outros locais) manteve-se em 33,1 milhões. Segundo a pesquisa divulgada nesta semana, o Brasil continua a ter o maior tempo médio de navegação residencial por internauta, com 22hs e 26min, 17 minutos ou 1,2% menos tempo do que em maio. O crescimento anual de horas navegadas é de 9,2%. Completam a lista dos cinco países com maior tempo por pessoa a França (19h34min), os Estados Unidos (19h05min) e Austrália e Japão (17h55min). Também foi assinalada na pesquisa que as categorias com melhor desempenho por número de usuários em junho, comparando com maio, foram: "Automotivo", com crescimento de 7,6%, atingindo 2,9 milhões de internautas, "Viagens e Turismo", com 4,3% de aumento, com visita de 4,7 milhões de pessoas, além de "Notícias e Informações" (crescimento de 4,2%, com 12 milhões de usuários únicos). Por tempo de uso, "Família e Estilo de Vida" foi a categoria com maior crescimento no período, 14,5%, com tempo médio por pessoa atingindo 40 minutos no mês. Outro ponto importante mostrado pelo estudo foi de que enquanto a internet residencial cresceu 34,7% no último ano, algumas categorias cresceram muito mais: "Automotivo" (73,4% a mais de usuários em relação a junho de 2006), "Casa e Moda" (62%), "Viagens e Turismo" (53,3%), "Notícias e Informação" (49,2%) e "e-Commerce" (41,8%). Por tempo de uso, as melhores performances no período foram: "Família e Estilo de Vida", com 27% mais tempo por pessoa em junho de 2007 sobre o mesmo período do ano passado e "Educação e Carreira", com 22,7% mais tempo. Totais Uma novidade da pesquisa foi que a partir de junho, o IBOPE//NetRatings iniciou a divulgação dos seus dados também por total de minutos acumulados em cada categoria. Esse formato adicional de visualização deve-se a popularização de sites e serviços que não são mensuráveis somente em páginas vistas, caso dos sites de vídeos ou aplicativos. Neste ranking por total de tempo acumulado (número de visitantes da categoria X o tempo médio de cada visitante), as maiores categorias em junho de 2007 foram: "Telecom e Serviços de Internet", que inclui os sites das operadoras de telefonia celular, os comunicadores instantâneos, os chats, entre outras ferramentas, com 5,3 bilhões de minutos consumidos, "Portais, Buscadores e Comunidades", com 5,2 bilhões de minutos e "Entretenimento", com 2,1 bilhões de minutos de consumo total no País. O diretor de análise do Ibope Inteligência, Marcelo Coutinho "essa maneira adicional de interpretar a exposição à internet reflete a evolução da tecnologia digital e fornece ao mercado novas ferramentas para avaliar e direcionar seus investimentos na rede".