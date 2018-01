Internet pode ser opção vantajosa na hora da compra Se a sua experiência física com o atendimento em lojas de eletrônicos for frustrante, experimente a internet. Encontrar produtos como computadores, celulares e TVs pode ser bem mais fácil através da web, onde a quantidade de opções é maior. A maioria das grandes redes de lojas – incluindo as testadas pelo Link nesta edição – já contam com suporte online. E a vantagem não está apenas na comodidade. Além de não precisar sair de casa, é possível encontrar mais modelos e dar uma boa olhada nas características técnicas dos aparelhos antes de fechar negócio. Nas Lojas Americanas, os próprios vendedores indicam a compra pela internet. Para comparar preços, consulte sites de comparação de preços como o www.buscape.com.br e www.jacotei.com.br, entre outros. Há alguns sites, como o da Claro, em que é possível selecionar modelos e adicioná-los a uma lista de comparação. A partir daí, um aplicativo coloca lado a lado as características técnicas dos celulares, desde as mais básicas – como modelo de teclado – até alguns detalhes obscuros como freqüência, protocolos de mensagens, etc. De quebra, o frete para a entrega ainda é grátis no caso da operadora. Mas há casos em que é preciso pagar taxas para receber o produto em casa. Mas atenção: só faça compras pela web em computadores conhecidos e devidamente protegidos por antivírus. Opte também por lojas conhecidas e documente toda a transação.