Internet predial e coletiva pode ser também barata

Negociar acordos coletivos para prover acesso à internet pode ser uma boa alternativa para condomínios. É que alguns provedores oferecem planos de internet específicos para contratos coletivos. E com descontos. A TVA, que oferece o produto Ajato Condomínios, abate de 20% a 27,5% do preço na assinatura em grupo. "Os benefícios se somam quanto mais pessoas aderem e mais produtos elas compram", afirma Antônio Araújo, diretor-comercial da empresa. Com o mínimo de cinco assinantes no prédio, o Ajato Condomínios pode ser instalado. O executivo afirma que, mesmo no sistema coletivo, os assinantes têm liberdade de escolha dos planos. "As pessoas não ficam amarradas num único produto. Temos 25 pacotes possíveis." Além disso, a empresa destina uma linha especial de suporte e assistência técnica 24 horas para os condomínios e promoções para os assinantes que optarem também pelos produtos de TV a cabo. "Ele ganha um ponto extra grátis. Para a gente, a internet é uma porta de entrada para o cliente adquirir outros produtos TVA. A NET informa que não oferece planos do produto Vírtua para condomínios. No entanto, se o grupo optar pela combinação entre internet e TV a cabo, o preço pode sair mais em conta. Um plano individual que sairia por R$ 91,90 ao mês, no contrato coletivo fica por R$ 78,90, para grupos de 5 a 15 assinantes, por exemplo. Também a Telefônica diz não ter mais pacotes específicos do produto Speedy para condomínios. Via rádio Os provedores de internet via rádio normalmente só trabalham com planos para condomínios. Uma antena de rádio é instalada no topo do prédio e o sinal é distribuído via fio telefônico para os apartamentos sem comprometer a linha telefônica. Mas, para que a instalação seja viável, o prédio deve estar na área de cobertura da empresa. Para saber se o condomínio está apto a receber o sinal, o síndico deve entrar em contato com o provedor e solicitar uma visita técnica. A empresa Neovia, por exemplo, atua em toda a Grande São Paulo. "Hoje nós usamos o que há de última tecnologia de transmissão, o WiMAX", afirma o diretor-comercial da empresa, Sérgio Sá. Ele defende que o sistema via rádio é mais limpo. "A tecnologia anterior, de fibra ótica, precisa rasgar a cidade para a passagem dos cabos. A de rádio, não", afirma. Os planos custam a partir de R$ 39,90, para uma velocidade de 150 kbps, e R$ 44,90 para 300 kbps. A taxa de instalação é de R$ 74,90. O mínimo de assinantes é de oito apartamentos. A empresa IP2, que também fornece sinal via rádio, cobra R$ 42 para o plano de 300 kbps, para um número mínimo de cinco assinantes. Mas seu sinal está restrito às zonas sul e oeste da cidade.