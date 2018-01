Internet revolucionará TV em 5 anos, diz Bill Gates A internet revolucionará a televisão em cinco anos por causa da explosão do conteúdo de vídeo online e da fusão dos computadores com os aparelhos de TV, disse o presidente da Microsoft, Bill Gates, no sábado. "Estou espantado ao ver que as pessoas não percebem que, daqui a cinco anos, todos vão rir do que temos na TV", disse ele a líderes empresariais e políticos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A ascensão da internet de alta velocidade e a popularidade de sites de vídeo como o YouTube (da Google) já estão causando um declínio mundial no número de horas gasto por jovens em frente à televisão. E nos próximos anos, cada vez mais espectadores vão buscar a flexibilidade do vídeo online e abandonar a televisão convencional, com sua programação fixa e comerciais que interrompem os programas, disse Gates. "Algumas coisas, como as eleições e as Olimpíadas, realmente mostram como a TV é horrível. É preciso esperar o cara falar sobre o que nos interessa ou se perde o evento e se tem vontade de voltar para vê-lo", disse ele. "A apresentação dessas coisas na internet é muito superior". Atualmente, assistir a vídeos em um computador é uma experiência separada daquela de assistir a programas de humor ou documentários na televisão. Mas a convergência está chegando, apresentando novos desafios para as empresas de TV e os anunciantes. "Como a TV está se adaptando para transmissão pela internet - e algumas grandes companhias de telefone estão criando a infra-estrutura para tanto - vamos ter esta experiência em conjunto", disse Gates. O co-fundador do YouTube, Chad Hurley, disse que o impacto na publicidade será profundo. O futuro promete mais comerciais direcionados, feitos especialmente para o perfil de cada espectador, segundo ele. "Nos próximos meses, vamos realizar experiências para ver como as pessoas interagem com esses comerciais, para criar um modelo eficaz que funcione para os anunciantes e os espectadores", disse Hurley.