Internet tem manual para orientar manifestantes Um roteiro intitulado "Tudo que você precisa saber sobre o quinto ato", uma espécie de manual de conduta para quem vai participar do protesto marcado para esta segunda-feira (17) contra o aumento no preço das passagens de ônibus, ou mesmo para quem quer ajudar sem sair de casa, está circulando no Facebook, com dezenas de compartilhamentos.