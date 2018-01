Há uma viga que sustenta todas as mudanças causadas pela cultura digital e suas mais diversas manifestações, da produção colaborativa de conteúdo ao ciberativismo, passando pela descentralização de poder, comunicação instantânea, economia gratuita. É a internet. Imagine o que aconteceria se o acesso e a experiência online fossem plenos. Todo o tempo, em todo lugar, por todo mundo. É a internet total. O Link passou alguns dias em Portland, maior cidade do Oregon, nos EUA, para experimentar viver dentro de uma gigantesca bolha de WiMAX, tecnologia sem fio que permite à internet ser onipresente. A mesma conexão experimentada por roteadores Wi-Fi é replicada em grandíssima escala. Um sinal de WiMAX alcança um raio de até 50 quilômetros mantendo a alta velocidade. Você pode dizer que já ouviu uma promessa parecida atribuída às redes celulares 3G, mas falta a dimensão transformadora do WiMAX. A rede de Portland não fica instável caso o número de usuários aumente. Permite navegar sem solavancos mesmo em movimento, dentro do carro, do ônibus... Nos EUA, a opção foi pela livre iniciativa comercial. Depois de Baltimore, no ano passado, Portland ganhou sua rede WiMAX paga em janeiro. A provedora de acesso Clear não divulga números, mas diz que, em dois meses, explodiram os pedidos do serviço entre os 550 mil habitantes. Mas a perspectiva aberta pelo WiMAX pode envolver políticas públicas de inclusão social, como acesso universal e gratuito à internet e combate à pobreza. Estudo da Guerreiro Consult estima em R$ 40 bilhões o impacto positivo que o WiMAX terá na economia brasileira. No Brasil, já foram realizados testes, mas espera-se um pontapé inicial do governo. Nesta edição, o Link explica em detalhes o funcionamento do WiMAX e revela o que falta para o País entrar para o nascente time da internet total. É o futuro no presente. A história sendo escrita. "Temos tendência a ver a tecnologia como novidade, mas no futuro não haverá distinção. Você se pergunta sobre o telefone ou a geladeira? Não. Você apenas usa. Com a internet será assim." Greg Welch, diretor da Organização Mundial WiMAX nas Américas ONIPRESENÇA ‘ISTO NÃO É UM LAPTOP’ - ‘É mais um lugar para usar a rede móvel e superrápida de internet.’ A campanha da Clear, provedora de WiMAX em Portland, ressalta a onipresença da rede DISTÂNCIA 50quilômetros é o raio de alcance do sinal das antenas WiMAX, muito superior aos 100 metros dos roteadores sem fio mais usados hoje