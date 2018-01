Internet transmite votos de Natal de lugares remotos

Cada vez mais pessoas afastadas de seus entes queridos se aproveitam da internet para desejar Feliz Natal. Há cerca de 20 anos, as únicas opções para mensagens natalinas quando se estava longe de casa era uma ligação telefônica de péssima qualidade ou uma carta enviada semanas antes. A internet mudou essa realidade, possibilitando a transmissão de mensagens de vários lugares remotos. Neste Natal, soldados britânicos enviaram mensagens de Natal a seus familiares de Basra, no Iraque, e trabalhadores de uma plataforma de petróleo no Mar do Norte puderam mandar seus votos à família pela internet. Até um grupo de pesquisadores na Antártica carregou um vídeo de fim de ano para amigos e familiares. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.