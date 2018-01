Internet vai superar TV como fonte de informação

Não é de hoje que a TV perde espaço para a internet como um veículo de informação. Mas mesmo perdendo uma fatia de tempo da atenção do consumidor de conteúdos e notícias, a telinha ainda se sustenta como um importante veículo de informações. Só que um estudo conduzido pela consultoria Harris Interactive e pelo Innovation International Media Consulting Group indica que isso pode mudar nos próximos cinco anos. É que um levantamento realizado em sete países - EUA, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Alemanha e Austrália - indica que a internet pode roubar a primeira posição da TV e se tornar a principal fonte de informação para os usuários. A pesquisa também indica que os meios impressos sofrerão do mesmo mal, em especial o meio jornal, que perde importância por conta da correria: segundo as 8749 pessoas entrevistadas, mais da metade afirmou que não lê jornais por falta de tempo, enquanto dois em cada cinco entrevistados admitiram ser mais fácil e rápido ler notícias na internet.