Internet via rede de energia já é realidade

São Paulo ganha nesta semana mais um ponto de acesso à internet banda larga através da rede elétrica. Conhecida pelas siglas BPL ou PLC (do inglês Broadband over Powerlines ou Powerline Communications, respectivamente) esta tecnologia já é usada há pelo menos 30 anos em comunicações operacionais pelas empresas de fornecimento de energia e consiste no envio de dados pelos cabos de cobre por onde corre a eletricidade. Como o tráfego de informações se dá entre as freqüências 91,7 MHz e 30 MHz e o da energia entre 50 Hz e 60 Hz, os sinais coexistem harmoniosamente. "Testaremos a tecnologia na Escola e Faculdade Mackenzie, afim de verificar possíveis interferências no serviço", afirma Eduardo Kitayama, consultor técnico de vendas da Panasonic do Brasil. Em alguns pontos de São Paulo, a Eletropaulo conduz desde 2002 experimentos com banda larga via rede elétrica. Mas a empresa se recusa a dar detalhes sobre a experiência. Em Barreirinhas, no Maranhão, o serviço já está disponível desde julho. Em parceria com a Associação de Empresas Proprietárias de Infra-estrutura e Sistemas Privados de Telecomunicações (Aptel), a Panasonic montou em três pontos da cidade computadores com acesso via PLC. "A receptividade dos moradores e turistas em Barreirinhas foi muito boa. Todos puderam conhecer e utilizar a internet via PLC", diz Kitayama. Os modems PLC instalados – parecidos com os ADSL, mas ligados diretamente na tomada em vez de a cabos de rede – pertencem à segunda geração da tecnologia, que atinge velocidades de até 20 Mbps. Para comparação, a conexão banda larga 3G – oferecida pelas operadoras de celular, como TIM e Claro – atinge, em média, 1 Mbps e a fixa, ofertada entre outras pela Net e a Telefônica chega a 12 Mbps. O maior problema da PLC são os ruídos causados na rede pela ligação de outros dispositivos domésticos como secadores de cabelo e carregadores de celular. "Mas como a velocidade da PLC é alta, mesmo com o ruído o serviço não é interrompido", diz Kitayama. "Em Barreirinhas, por exemplo, conseguimos manter boa qualidade de banda, perto dos 10 Mbps". No Brasil, para que a tecnologia complementar ao Wi-Fi decole, já que é mais indicada para prédios com paredes grossas, subsolos e para inclusão digital pela capilaridade da rede de energia e pelo menor custo para instalação, é preciso o fim do processo de regulamentação pela Anatel. Na última terça-feira, terminou a consulta pública sobre o assunto. O documento recebeu 477 comentários e está sendo reelaborado pela área técnica da agência. "Até o fim do ano poderemos ter o texto aprovado e o início da operação comercial", afirma Marcos de Souza Oliveira, gerente de engenharia do espectro daAnatel. "Mas a PLC não é uma panacéia, mas uma solução complementar".