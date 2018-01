Internet vira a maior aliada das noivas

A internet virou a mais fiel companheira das noivas. É a amiga que nunca se cansa de ouvir suas dúvidas, angústias e dificuldades nos meses que antecedem o grande dia. Ajuda a poupar tempo e dinheiro, serve de conselheira e até de analista. As mulheres usam e abusam de todos os canais possíveis da web durante o longo caminho rumo ao altar: sites "genéricos" de casamento, comunidades em redes sociais, blogs, páginas virtuais de prestadores de serviço e lojas online, entre outros. Tanto esforço tem explicação: não é fácil organizar um casório. São inúmeros detalhes para resolver, muitas vezes sem nem ao menos a ajuda do futuro marido. "Eles têm medo de optar ou porque não sabem ou porque não querem mesmo. A noiva fica sobrecarregada", diz Grasieli Cristina Lúcio, de 24 anos, que se casa em 19 dias. "É um ano inteiro de preparativos para um único dia. Isso gera uma ansiedade muito grande e chega uma hora em que ninguém mais agüenta as histórias da noiva", afirma a consultora de casamentos, Márcia Possik. É na web que elas encontram espaço e interlocutoras para discorrer à vontade sobre o "grande dia". Só na comunidade "Casamento" do Orkut, em um único dia foram postados 34 tópicos diferentes, que receberam 5.689 comentários. BEM ACOMPANHADAS É troca online de tudo quanto é tipo de informação: avaliações de empresas, pitacos sobre a cerimônia e a festa, desabafos. "Você percebe que não é só você que fica aflita. Eu tenho pesadelos com o casamento, sonho que faltam duas horas e não tem nada pronto, que o noivo que está lá não é o meu. Na comunidade, descobri outras pessoas com o mesmo problema", conta a funcionária pública Patrícia da Silva Ramos, que se casará em novembro. "A internet está ajudando em 70% na preparação do meu casamento. Peguei idéias diferentes no Orkut, como jogar um sapinho no lugar do buquê e mandar o convite para os padrinhos em uma caixa. Além disso, fechei alguns serviços pela web e economizei muito com indicações de outras noivas. O vestido, por exemplo, eu paguei três vezes mais barato em uma loja que uma pessoa da comunidade indicou", diz. No caso de Patrícia, não foi só nos preparativos que a web ajudou. Ela conheceu o noivo pela internet, em um dia em que entrou "despretensiosamente" em uma sala de bate-papo, cinco anos atrás. "Entrei só para espiar e paguei com a língua porque achava o fim arrumar namorado pela internet", brinca. Além do Orkut, em sites especializados como o www.noivaemfesta.com.br é possível fazer um check list de tudo o que falta ser feito. O próprio site disponibiliza uma lista já pronta, que você pode personalizar. Por exemplo, você põe lá que, de dez a doze meses antes do casamento, precisa definir o local da cerimônia e fechar o bufê; com dois a três meses de antecedência, deve escolher os convites e enviá-los; e assim por diante. Dá ainda para incluir anotações sobre um ou mais tópicos. Ou seja: você visita uma porção de lugares, pega muitos orçamentos e, para facilitar na hora da escolha definitiva, registra as informações e suas conclusões em cada tópico. Nesses sites especializados, também há extensas listas de fornecedores de serviços para o casamento. Tem de tudo: igrejas, bufês, fotografia e filmagem, decoração, coral, banda, lembrancinhas, lua de mel, etc. Para fazer uma pré-seleção e economizar tempo, visite os sites de empresas, compare os serviços oferecidos, peça orçamentos. Mas evite fechar negócio sem antes ter um contato pessoal com o prestador do serviço para evitar decepções. "A internet não deve ser a única referência. A pessoa tem de ter certeza das instalações, da estrutura, da idoneidade da empresa. Vale checar no Procon se há alguma reclamação contra ela e também ter indicações de outras pessoas", explica a consultora Márcia. Patrícia desistiu de contratar um bufê porque soube, em uma comunidade do Orkut, que uma noiva havia combinado um cardápio com o fornecedor e, no dia D, algo diferente foi servido. "As pessoas falam mesmo o que é legal e o que não é sobre as empresas do ramo. Não é para difamar a imagem delas, mas porque a gente não pode passar um ano planejando a festa para depois ser enganada", explica. Na Rede: organize seu casamento pela rede