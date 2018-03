Interrompido julgamento no STJ sobre acidente da Gol Um pedido de vista do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), interrompeu hoje o julgamento acerca da definição de qual juízo avaliará uma ação contra os quatro controladores de vôos envolvidos no acidente com o Boeing da Gol, em 29 de setembro de 2006, no qual morreram 154 pessoas. Pouco antes da suspensão, o relator do caso, ministro Paulo Gallotti, entendeu não existir o conflito de competência. A assessoria de imprensa do STJ informou que não há previsão de quando o julgamento será retomado. O STJ discute se a competência para apreciar a causa é do Juízo Federal de Sinop, no Mato Grosso, ou da 11ª Circunscrição Judiciária Militar do Distrito Federal. Além dos controladores Jomarcelo Fernandes dos Santos, Lucivando Tibúrcio de Alencar, Leandro José Santos de Barros e Felipe Santos dos Reis, o conflito envolve os norte-americanos Jan Paladino e Joseph Lepore, pilotos do Legacy que se chocou contra a aeronave da Gol.