Inundação já causou 3 mortes e afetou 600 famílias no PI

O governador Wellington Dias esteve com uma equipe no local do acidente. Ele comparou o rompimento da barragem a um tsunami. "A lâmina d''água tinha uma altura de 20 metros, o equivalente a um prédio de quatro andares, e arrastou tudo o que estava pela frente. Eu vi animais mortos, casas com o telhado para baixo e paredes para cima, com bois, cavalos mortos. Geladeira em cima de árvores. As carnaúbas derrubadas. Uma cena terrível. A água arrastou tudo", informou. Alguns cemitérios tiveram os túmulos revirados.

Há cerca de um mês o governo foi informado sobre fissuras na parede da Barragem Algodões I. Foi autorizado o serviço de contenção, porque havia rachaduras e a estrada de acesso para o paredão da barragem foi cortado. "Há 25 dias as famílias que estavam no local foram retiradas e foram retiradas 10 mil pessoas entre Cocal e Buriti dos Lopes. As famílias voltaram às suas casas, porque houve redução das chuvas. Quem quisesse permanecer nos abrigos foi aconselhado."