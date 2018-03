Inundações atingem 6,9 mil pessoas no RS

A chuva ininterrupta dos últimos três dias deixou 2,1 mil pessoas desabrigadas e 4,8 mil desalojadas no Rio Grande do Sul, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 26, pela Defesa Civil.

Os rios Paranhana, Caí e Taquari transbordaram e invadiram casas em diversos municípios, entre os quais São Sebastião do Caí, Lajeado, Estrela, Sapucaia do Sul, Esteio, Encantado e Arroio do Meio. Em São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra, a correnteza arrastou uma caminhonete no domingo. Um dos tripulantes ficou ferido. O outro está desaparecido.

A água também invadiu a pista de pelo menos cinco rodovias, interrompendo o tráfego em trechos delas em São Sebastião do Caí, Santo Antônio da Patrulha, Colinas, Bom Retiro do Sul e Mariante. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica a perspectiva de chuva até a tarde desta terça-feira na metade norte do Estado, onde estão as cabeceiras dos rios. A temperatura segue em queda e não está descartada a possibilidade de neve nas áreas mais altas da serra durante a madrugada.