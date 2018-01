Inundações em Bangladesh deixam milhares desabrigados

As fortes chuvas de monções nos últimos dias agravaram a situação no país de baixas altitudes e densamente povoado, e a temporada de chuvas ainda vai se estender por setembro.

"Nos próximos dois dias a situação da inundação ao redor de Daca... pode deteriorar-se ainda mais", disse Sazzad Hussain, um engenheiro do Centro de Previsão e Alerta de Inundações, na capital. As pessoas nas áreas mais baixas perto de rios em Daca provavelmente serão afetadas, acrescentou.

Uma autoridade no setor de gerenciamento de desastres disse que as inundações afetaram mais de 74.000 pessoas, e o total sem-teto chega a milhares, mas ela não divulgou cifras oficiais.

As inundações também danificaram lavouras. Mais de 40 mil hectares de plantações estão submersos em 20 distritos, a maioria no norte do país. Mais de 300 escolas em áreas alagadas foram fechadas.