Invasão bárbara

Suas obras são políticas, sem ser militantes. Têm várias referências às paisagens e à história da África do Sul, mas falam de temas universais. São sensíveis, poéticas - e, ainda assim, fortes, impactantes. A exposição William Kentridge: Fortuna, em cartaz a partir de amanhã (31), na Pinacoteca do Estado, traz à cidade a obra do mais consagrado artista sul-africano.

A mostra, que já passou pelo Rio de Janeiro e por Porto Alegre, reúne 250 obras, entre desenhos, vídeos, gravuras e esculturas, produzidas por Kentridge desde 1989. Entre elas, estão todos os seus 'desenhos para projeção' - animações em vídeo que lhe renderam reconhecimento internacional na segunda metade dos anos 90 (leia mais ao lado).

"Filmar permitia que ele acompanhasse esse processo invisível de visões e revisões do trabalho - de todas as hesitações e alterações, todos os apagamentos e acréscimos nos desenhos", diz a curadora da exposição, Lilian Tone. "Mais tarde, ele percebeu que os filmes eram, na verdade, a obra em si."

Nas próximas páginas, o Divirta-se criou quatro roteiros para você visitar a exposição. Cada um deles dura cerca de 15 minutos para ser percorrido. Mas, nós apostamos: dificilmente você vai querer sair de lá tão rápido. Marina Vaz

ONDE: Pinacoteca do Estado. Pça. da Luz, 2,

Luz, 3324-1000. QUANDO: 10h/18h (5ª, 10h/22h;

fecha 2ª). Inauguração: sáb. (31), 11h. Até 10/11. QUANTO: R$ 6 (5ª, 18h/22h, e sáb., grátis).