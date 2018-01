'Invasão' inglesa e uma australiana de guarda Cervejas do estilo India Pale Ale (IPA) ganharam nome - e fama - durante a colonização inglesa na Índia. Com mais lúpulo, a IPA resistia melhor à viagem para abastecer soldados. Após outra longa viagem, a IPA da inglesa Fuller’s começa a ser vendida por aqui. Com 4,8% de teor alcoólico, ela tem aroma de malte, lúpulo, suave cítrico e caramelo. No sabor, malte, lúpulo, amargor potente e final seco. Importada pela Boxer (3361-3233), deve custar de R$ 23 a R$ 30. Ainda da Inglaterra, a Uniland (5506-1022) traz seis novidades, entre elas a Marston Pedigree, uma pale ale, e a Oyster Stout (calma, ela não leva ostras, só é indicada como acompanhamento do fruto do mar). Elas devem custar de R$ 19,60 e R$ 25,50. Também chega a australiana Coopers Vintage Ale, que tem parte da maturação em barris de carvalho. Quer saber mais? Visite o blog do B.O.B. (Beers of/on/outside Brazil): www.blog.estadao.com.br/blog/bob.