Invasores ganham prazo para desocupar conjunto em SP

Oficiais de Justiça montaram uma força-tarefa para atender a ordem judicial. Se o prazo não for cumprido, o despejo será feito com uso de força policial. A construção do núcleo Lagoa dos Patos, com 152 moradias, foi iniciada em 2010 e se destinava a famílias de baixa renda retiradas de áreas de risco.

A conclusão do núcleo deveria ocorrer em 2012. Depois de receber R$ 5 milhões, a empreiteira abandonou a obra pela metade. As casas tinham sido erguidas e cobertas, mas faltava o acabamento.

Mesmo assim, as unidades foram sorteadas para os futuros moradores, que deveriam aguardar a conclusão das obras. A invasão, apoiada por movimentos dos sem-teto, ocorreu no dia 12 de julho. Entre os invasores, apenas 11 famílias estavam entre as sorteadas. A Polícia Militar e a Guarda Civil não conseguiram evitar a tomada do núcleo.

Os invasores alegaram que os imóveis estavam sendo saqueados por vândalos, que chegaram a arrancar portas e vasos sanitários. A prefeitura informou que vai abrir nova licitação para a recuperação e conclusão das casas. Parte dos R$ 4,1 milhões necessários deve ser repassada pelo governo do Estado. A empresa que abandonou a obra está sendo acionada judicialmente.