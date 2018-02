Invenções e turismo: destaques da Agrifam

Ocorre entre os dias 13 e 15 de agosto, em Agudos (SP), a sétima edição da Feira da Agricultura Familiar e Trabalho Rural (Agrifam). O evento, realizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo (Fetaesp) e Sindicatos Filiados, é um dos mais importantes entre os voltados para o pequeno agricultor. Ao todo, de acordo com estimativas dos organizadores, mais de 35 mil pessoas devem visitar a mostra.

Uma das principais atrações durante os três dias feira é o tradicional Concurso do Inventor Rural. Com duas categorias (Trabalhador Rural e Incentivo à Pesquisa), o concurso premia ideias que permitem suprir as necessidade do campo de forma econômica e sustentável. Em 2009 mais de 40 projetos foram participaram. Para este ano as inscrições devem ser feitas até o dia 6 de agosto.

Turismo. Outro destaque da Agrifam 2010 será o espaço dedicado à promoção do turismo rural, com informações sobre turismo de aventura, atividades coloniais, degustação de pratos caseiros, além de palestras e exposições, visando a demonstrar para os agricultores que não estão no ramo a gama de oportunidades de geração de renda deste segmento.

O cultivo de alimentos de forma orgânica também terá espaço na Agrifam 2010. Além dos expositores de insumos, certificadoras e produtores orgânicos, estão previstas palestras técnicas relacionadas a questões orgânicas. A feira contará ainda com vários programas de financiamento para os agricultores que se interessarem em investir nos produtos expostos durante a Feira. A expectativa é essa edição do evento movimente cerca de R$ 18 milhões em negócios.

