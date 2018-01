Inventor cria luminária-computador

Um inventor da universidade MIT, o Massachussetts Institute of Technology, criou uma luminária de mesa que pode ser acoplada a um computador e promete revolucionar a interação do usuário com o ambiente.

A luminária LuminAR é montada sobre um braço robótico capaz de se mexer e de projetar informações e interfaces sobre qualquer superfície.

Ela também é capaz de reconhecer objetos e buscar informações sobre ele na internet.

Uma vez que a imagem seja projetada sobre alguma superfície, o usuário pode interagir como se fosse uma tela interativa.

O inventor da engenhoca, Natan Linder, diz que a ideia surgiu por uma vontade de mudar a interface do computador, que segundo ele é a mesma há 30 anos.

