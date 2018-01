Inventor Rural abre inscrições

São esperados mais de 40 inventores de diversos Estados do País na terceira edição do concurso Inventor Rural. As criações virão de instituições como o Incra e o Itesp, além da participação espontânea do produtor. O evento ocorrerá durante a Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural (Agrifam), realizada de 2 a 5 de agosto, em Agudos (SP). O município foi escolhido por estar em um ponto central do Estado, permitindo que os produtores possam ir e voltar no mesmo dia, independente do lugar de origem. O concurso tem apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Embrapa e foi criado para estimular e divulgar inventos inéditos produzidos de forma rústica, barata e que facilitem a vida do trabalhador rural. Os destaques entre os inventos já incritos são o desmanchador de cerca, o perfurador de poços, o arador feito de bicicleta, além de um equipamento de irrigação puxado por uma carroça. INVENÇÃO VENCEDORA Muitos inventos serão transportados até o local em caminhões-baú, despertando ainda mais a curiosidade do público. Em sua última edição, o concurso premiou os agricultores Gilson e Antônio Martins, que inventaram um pulverizador a tração animal. O pulverizador tem custo zero e traz outras vantagens, como o fato de ser leve e não compactar o solo ou quebrar a plantação. O equipamento é capaz de atingir 14,5 hectares em apenas um dia, enquanto a aplicação manual renderia 1,2 hectare no mesmo período. Utilizado na propriedade de Antônio, o equipamento também é alugado por R$ 30 ao dia para outros agricultores. A premiação para o vencedor na categoria Agricultor é de R$ 2.000, o segundo lugar ganha R$ 1.500 e o terceiro, R$ 1.000. As incrições estão abertas até 25 de julho e a exposição das invenções será no Itetresp, localizado na Rodovia Marechal Rondon, Km 322, no município de Agudos. Os inventos ficarão expostos ao público durante os quatro dias do evento, das 8 às 18 horas e a premiação ocorrerá domingo, no início da tarde. A entrada e o estacionamento são gratuitos e a organização conseguiu negociar refeições a partir de R$ 7 por pessoa.