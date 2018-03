Invepar reajusta tarifas do Metrô do Rio para R$ 3,50 As tarifas das Linhas 1 e 2 do metrô do Rio estão 9,38% mais caras desde sábado, 17, para quem não usa o Bilhete Único. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Invepar informou que sua subsidiária integral, a MetrôRio, administradora das duas linhas subiu as tarifas para R$ 3,50. A tarifa anterior era de R$ 3,20.