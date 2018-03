Inverno aumenta em 25% internação em hospitais de SP O tempo frio e seco do inverno já causou o aumento de cerca de 25% no número de internações em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) de São Paulo em decorrência de problemas respiratórios como pneumonias, gripes, rinites, sinusites, alergias e resfriados, em relação aos meses de calor. Por este motivo, a Secretaria da Saúde recomenda à população que redobre os cuidados e se previna contra as doenças típicas de inverno. Manter a higiene doméstica, evitando o acúmulo de poeira, evitar banhos com água muito quente, dormir em locais arejados, consumir frutas e verduras ricas em vitamina C e beber bastante água ajudam a melhorar a qualidade de vida nos dias frios. Outra recomendação é a de retirar as roupas mais quentes e as de lã dos armários e lavá-las antes de colocar em uso.