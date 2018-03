Inverno congela cachoeira no litoral da Estônia

O rigoroso inverno no Leste Europeu congelou a cachoeira Valaste, no litoral nordeste da Estônia. A queda d'água de 25 metros é a mais alta do país e é considerada uma vista espetacular durante todo o ano, embora o gelo tenha dado um charme a mais ao local. Os ventos fortes e gelados e a queda súbita de temperatura congelaram a maior parte da cachoeira e deixaram apenas um filete d'água cercado por cristais de gelo. A cachoeira fica entre os povoados de Ontika, que tem só 83 habitantes, e Valaste, com 121 moradores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.