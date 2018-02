Investidor bilionário Mark Cuban anuncia compra de ações da Netflix

"Estou comprando ações da Netflix... Alguém vai tentar comprá-la", escreveu Cuban, no Twitter.

As ações da empresa caíram 1,3 por cento para 357 dólares nas negociações da Nasdaq, ao meio-dia.

Mais cedo, as ações da Netflix estavam sendo negociadas abaixo de 341,5 dólares, queda de 5,6 por cento, depois que o Goldman Sachs reduziu o preço-alvo das ações de 550 dólares para 450 dólares, citando o crescimento abaixo do esperado de assinantes da empresa no terceiro trimestre.

(Reportagem de Soham Chatterjee)