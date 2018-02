Investidor Jim Chanos diz apostar contra a Petrobras

Chanos, que fez sua reputação como vendedor com apostas contra a extinta companhia norte-americana de energia elétrica Enron, disse que estava vendendo dívida e ações da petroleira estatal brasileira.

Falando no Robin Hood Investors Conference, Chanos, chefe da Kynikos Associates, disse que o Ocidente está cansado de financiar uma estatal corrupta, de acordo com duas fontes que estavam presentes no evento em Nova York.

As fontes não puderam ser identificadas porque o evento é privado. Jornalistas não foram autorizados a participar da conferência, que termina na terça-feira.