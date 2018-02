Investidores da alemã E.ON começam a se preocupar com operação no Brasil Enfrentando políticas domésticas radicais de energia verde, a empresa alemã de energia E.ON, voltou-se para o mercado externo de novo, mas como seus tropeços passados ??no exterior ainda estão frescos na memória, investidores começam a se preocupar se o investimento de 1,3 bilhão de dólares no Brasil não virá se provar, na melhor das hipóteses, inoportuno.