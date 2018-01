Investidores da Microsoft mostram irritação com 'plano Yahoo'

O administrador de fundos Robert Olstein não mediu as palavras ao criticar a gigante do software Microsoft e sua oferta de US$ 42 bilhões para adquirir o Yahoo, uma das empresas pioneiras da internet. VEJA TAMBÉM Sem esperar Microsoft, Yahoo volta a demitir funcionários Yahoo! rejeita oferta de compra da Microsoft News Corp. e Yahoo avaliam combinação de operações na rede Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo "Quero que a Microsoft diga 'Sayonara, Yahoo', e desista", disse Olstein, que detém cerca de 1 milhão de ações da Microsoft. Ele escreveu à empresa esta semana para deixar sua posição clara. "Em circunstância alguma o preço deveria ser elevado", escreveu ele a Christopher Liddell, o vice-presidente de finanças da companhia. Olstein não é o único dos investidores da Microsoft que está insatisfeito com a oferta não solicitada apresentada pela maior produtora mundial de software ao Yahoo, que vem agitando as emoções de parte a parte. Desde que a Microsoft apresentou a oferta, suas ações caíram 11%, o que reduziu em US$ 34 bilhões o valor de mercado do grupo. Muita gente em Wall Street espera que a empresa eleve o valor da proposta. Mas alguns investidores já hesitam diante da primeira proposta. Os céticos desejam mais detalhes sobre a maneira pela qual a transação se pagaria e estão preocupados com a possibilidade de que ela poderia distrair o comando da empresa em um momento no qual a companhia - e seus investidores - estão começando a desfrutar do sucesso do Windows Vista e da lucratividade do console de videogames Xbox 360. Cerca de metade dos maiores acionistas do Yahoo, entre os quais Legg Mason e T. Rowe Price, também detém ações da Microsoft, de acordo com dados sobre os quadros de acionistas dos dois grupos em setembro. A Microsoft surpreendeu o Yahoo com uma proposta não solicitada de US$ 31 por ação, e disse que esperava que a aquisição resulte em economia de custos de pelo menos 1 bilhão de dólares, mas não delineou detalhes. "A Microsoft precisa explicar como isso seria um bom negócio", disse Pat Becker Jr., vice-presidente de investimento da Becker Capital Management, depois de conversar com executivos da Microsoft que, segundo ele, não apresentaram detalhes financeiros. Enquanto isso, outro investidor afirma: "Você não precisa ser um gênio para saber que muitas pessoas odeiam essa operação", disse um gerente de fundo de hedge, que detém ações da Microsoft e pediu para não ser identificado para poder falar francamente sobre o possível acordo entre as duas empresas.