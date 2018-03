Investidores invadem bolsa de valores no Paquistão

Investidores do Paquistão invadiram a Bolsa de Valores da cidade de Karachi, em protesto contra a queda acentuada do preço das ações. Mais de 200 pessoas participaram da manifestação, na principal bolsa de valores do país, que deixou várias janelas quebradas e pelo menos duas pessoas feridas. Os manifestantes exigiram o fechamento temporário da bolsa para evitar novas quedas. Protestos semelhantes, porém menores, também ocorreram em Islamabad e Lahore, onde manifestantes queimaram pneus perto das bolsas locais. Os manifestantes, em sua maioria pequenos investidores, se reuniram no salão principal da Bolsa de Valores de Karachi e foram surpreendidos pela queda nos preços das ações pelo 14º dia seguido. Por volta do meio-dia (02h00, horário de Brasília) desta quinta-feira, o valor das ações na bolsa de Karachi tinha caído mais de 4%. A bolsa de Karachi registrou queda de 14% desde segunda-feira e, nesta semana, atingiu o índice mais baixo dos últimos 18 meses. O valor da rúpia paquistanesa caiu 1,3% na quinta-feira, continuando a tendência de queda que fez com que a moeda perdesse 16,9% de seu valor frente ao dólar apenas em 2008. Os investidores exigiam a suspensão temporária das operações. Quando a suspensão foi negada, alguns começaram a destruir o local, quebrando janelas e luzes até serem dispersados pela polícia. Fundo de estabilização Segundo o repórter da BBC Rodney Smith os investidores exigem que o governo leve adiante a proposta de criação de um fundo de estabilização do mercado. A correspondente da BBC em Islamabad, Barbara Plett, afirmou que as quedas nas bolsas paquistanesas se deve a incertezas sobre a capacidade do novo governo de enfrentar os principais desafios econômicos do país, como a inflação galopante e os déficits comercial e orçamentário. As autoridades herdaram a maior parte dos problemas do governo anterior. Um problema que, segundo Plett, deriva da alta dos preços do petróleo e dos alimentos em mercados internacionais. Também existe grande preocupação com as disputas internas entre os partidos que compõem o novo governo de coalizão, e com a crescente pressão dos Estados Unidos para que as autoridades enfrentem os militantes islâmicos no país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.