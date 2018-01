Investidores temem pela saúde de Steve Jobs, da Apple

Os temores da indústria e dos investidores com a saúde de Steve Jobs, presidente-executivo da Apple, não diminuíram um mês após ele ter aparecido dramaticamente magro em uma conferência anual da companhia, afirma nesta segunda-feira, 21, o New York Post. Enquanto blogs e observadores do setor vinham se perguntando de jobs, de 53 anos, sofria de complicações decorrentes de um câncer de pâncreas, ou ainda uma volta da doença, que foi curada após uma cirurgia há quatro ano, a Apple divulgou que ele sofria de uma "doença comum" e que estaria se tratando com antibióticos. Parte da preocupação com a saúde de Jobs de deve ao fato de que a Apple não tem um plano de sucessão, afirma o jornal. Os fundos que investem na Apple, cujos resultados serão divulgados nesta segunda, estão muito preocupados, continua a reportagem. Diversas pessoas que estiveram com Jobs nas semanas que cercaram o lançamento do iPhone 3G, em 11 de julho, afirmaram ter ficado preocupadas com sua magreza, indicou o New York Post em seu site na internet. A Apple costuma apresentar resistência em admitir os problemas de saúde de seu presidente. O diagnóstico de câncer em outubro de 2003 não foi revelado até a retirada do tumor no pâncreas, lembrou o diário.