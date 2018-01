Investidorquer que Yahoo! retome negociação com Microsoft

O investidor milionário americano Carl Icahn ameaçou nesta quinta-feira, 15, forçar o Conselho de Administração do Yahoo! a retomar as negociações com a Microsoft, depois que a gigante da informática retirou sua oferta de compra do portal de internet. Icahn, conhecido pelas batalhas travadas nas empresas onde investe, enviou uma carta ao presidente do Conselho de Administração do Yahoo!, Roy Bostock, na qual lhe informa que nos últimos dez dias adquiriu 59 milhões de ações do portal. Ele indica ainda que pediu à Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, em inglês) permissão para investir até US$ 2,5 bilhões na companhia. O milionário de 72 anos também revelou que elaborou uma lista alternativa de dez possíveis conselheiros do Yahoo!, entre os quais estão, além dele mesmo, o dono do time de basquete Dallas Mavericks, Mark Cuban, e o ex-executivo de Hollywood Frank Biondi. A reeleição desses cargos no Yahoo! está prevista para 3 de julho, quando o portal realiza sua junta anual. Em sua carta, Icahn acusa o atual conselho de ter agido "de forma irracional" e de "colocar completamente a perder" as negociações com a Microsoft. "É bastante óbvio que a oferta da Microsoft de US$ 33 por ação é uma alternativa melhor às perspectivas do Yahoo! de se manter independente", acrescentou Icahn. Para ele, após a rejeição da oferta de compra feita pela gigante da informática, em fevereiro, o Yahoo! "perdeu a fé dos acionistas e da Microsoft". O investidor explicou que vários acionistas lhe pediram que lidere a luta pela delegação do voto para tomar o controle do Conselho de Administração do Yahoo! e substituí-lo por conselheiros favoráveis a uma negociação com a Microsoft. O milionário considerou "injusto" que esse Conselho "não tenha permitido aos acionistas escolher se aceitavam uma oferta que representava uma valorização de 72%". "Eu e muitos acionistas acreditamos que a combinação do Yahoo! e da Microsoft criaria uma companhia dinâmica e o mais importante é que seria suficientemente forte para competir com o Google na internet", acrescentou. Icahn disse que "espera sinceramente que o conselho escute os desejos dos acionistas e que se movimente rapidamente para negociar uma fusão com a Microsoft, tornando a luta pela delegação do voto desnecessária". Muitos acionistas do Yahoo! se sentiram frustrados depois que, no início de maio, a Microsoft retirou sua oferta. Embora a companhia fundada por Bill Gates tenha elevado antes sua oferta de US$ 31 a US$ 33 por ação, esta não alcançou os US$ 37 exigidos pelo site de buscas da internet, pelo que a gigante da informática optou por romper as negociações e retirar sua proposta de aquisição.